Лекорню в беседе с Шойгу осудил теракт в «Крокусе»

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню провел беседу с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провёл в среду разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу», — сообщило французское военное ведомство.

Отмечается, что в ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт в Crocus City Hall 22 марта, а также выразил солидарность с семьями погибших. Также французский министр отметил готовность Парижа к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, Лекорню считает, что необходимо расширить двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия глобальной угрозе.