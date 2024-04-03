Растет число жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване (обновлено) |
Кадры исторического разгрома российского танкового полка под Авдеевкой (видео) |
Генерал Гурулёв оскорбил Зеленского, обозвав его «чучелом» |
Столтенберг исключил отправку войск НАТО в Украину |
Столтенберг: Гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО (видео) |
Азербайджан ставит Запад перед выбором: о чем говорит звонок Блинкена? |
Госагентство информирует о выходных днях в учебных заведениях в связи с праздником Рамазан |
Блинкен позвонил Алиеву и заверил, что встреча США-Армения-ЕС «не направлена против Баку» |
Президент Конго посетил могилы Гейдара и Зарифы Алиевых (фото) |
Главное Мир

Захарова: Власти Армении продают свой народ

Захарова: Власти Армении продают свой народ

Власти Армении буквально продают свой народ ради эфемерных бонусов от ЕС и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на брифинге в среду, 3 апреля.

Слова представительницы МИДа прозвучали в ответ на высказывания её коллеги из Еревана Арарата Мирзояна, который заявил, что наши страны говорят «на разных языках».

«Это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — сказала Захарова, назвав этот факт «очевидным».

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган пообещал покончить с терроризмом в стране и регионе
Мир

Эрдоган пообещал покончить с терроризмом в стране и регионе

2024/04/03, 22:37
Растет число жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване (обновлено)
Мир

Растет число жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване (обновлено)

2024/04/03, 22:20
Столтенберг: Гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО (видео)
Мир

Столтенберг: Гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО (видео)

2024/04/03, 20:21
Захарова: Власти Армении продают свой народ
Мир

Захарова: Власти Армении продают свой народ

2024/04/03, 19:13
Израильтяне столкнулись в Иерусалиме с армянами (видео)
Мир

Израильтяне столкнулись в Иерусалиме с армянами (видео)

2024/04/03, 18:06
Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует
Мир

Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует

2024/04/03, 17:55
Зеленский ответил на осуждение ООН
Мир

Зеленский ответил на осуждение ООН

2024/04/03, 17:34
Посольство Израиля опровергло сообщения об эвакуации
Мир

Посольство Израиля опровергло сообщения об эвакуации

2024/04/03, 17:19
Ботсвана угрожает Германии слонами
Мир

Ботсвана угрожает Германии слонами

2024/04/03, 17:00