Захарова: Власти Армении продают свой народ

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Власти Армении буквально продают свой народ ради эфемерных бонусов от ЕС и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на брифинге в среду, 3 апреля.

Слова представительницы МИДа прозвучали в ответ на высказывания её коллеги из Еревана Арарата Мирзояна, который заявил, что наши страны говорят «на разных языках».

«Это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — сказала Захарова, назвав этот факт «очевидным».