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Азербайджан осуществляет адаптацию боевого флота к турецкой модели (фото)

Азербайджан осуществляет адаптацию боевого флота к турецкой модели (фото)

В соответствии с планом подготовки на текущий год, проводится конференция, посвященная развитию возможностей и способностей Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На конференции сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, территориальной целостности нашей Родины и свободы наших земель.

Поприветствовав участников конференции, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов рассказал о проделанной работе по адаптации ВМС, равно как и других подразделений азербайджанской армии, к турецкой модели. Было отмечено, что в рамках проводимых реформ предусмотрено создание штатной структуры, отвечающей современным требованиям, проведение различных учений и курсов в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

Капитан 1-го ранга Т.Муршудов подчеркнул, что главной целью проведения конференции является более эффективная и результативная организация работы по модернизации, реструктуризации ВМС.

Было отмечено, что на конференции планируется обсудить правовой статус Каспийского моря и региональные конфликты, организацию служебной, оперативной и боевой подготовки личного состава ВМС и другие актуальные темы.

В заключение были представлены брифинги по ряду актуальных тем, посвящённых «Оперативной деятельности Военно-морских сил», проведён обмен мнениями.

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