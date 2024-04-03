В WhatsApp снова появится новая функция

WhatsApp планирует добавить новую функцию, которая позволит пользователям просматривать закрепленные сообщения, не открывая их полностью.
Эта информация была опубликована на ресурсе WABetaInfo.
Нововведение позволит видеть предварительный просмотр закрепленных сообщений прямо в верхней части экрана мессенджера. Если закрепленное сообщение содержит фотографию, пользователи смогут видеть ее миниатюру без необходимости открывать сообщение полностью. Эта функция сделает использование приложения более удобным и позволит быстрее находить нужную информацию.
На данный момент эта функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет включена в одно из будущих обновлений WhatsApp для устройств, работающих под управлением Android.