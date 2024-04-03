В WhatsApp снова появится новая функция

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WhatsApp планирует добавить новую функцию, которая позволит пользователям просматривать закрепленные сообщения, не открывая их полностью.

Эта информация была опубликована на ресурсе WABetaInfo.

Нововведение позволит видеть предварительный просмотр закрепленных сообщений прямо в верхней части экрана мессенджера. Если закрепленное сообщение содержит фотографию, пользователи смогут видеть ее миниатюру без необходимости открывать сообщение полностью. Эта функция сделает использование приложения более удобным и позволит быстрее находить нужную информацию.

На данный момент эта функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет включена в одно из будущих обновлений WhatsApp для устройств, работающих под управлением Android.