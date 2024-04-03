Госагентство информирует о выходных днях в учебных заведениях в связи с праздником Рамазан |
Блинкен созвонился с президентом Алиевым |
Президент Конго посетил могилы Гейдара и Зарифы Алиевых (фото) |
Мощное землетрясение в Тайване, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено) |
Лидер Конго почтил память шехидов (фото) |
Посольство Израиля опровергло сообщения об эвакуации |
Волна протестов захлестнула турецкие города |
WP: США за две недели предупредили РФ, что теракт будет в «Крокусе» |
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, множество пострадавших (обновлено, фото) |
Главное Мир

В WhatsApp снова появится новая функция

В WhatsApp снова появится новая функция

WhatsApp планирует добавить новую функцию, которая позволит пользователям просматривать закрепленные сообщения, не открывая их полностью.

Эта информация была опубликована на ресурсе WABetaInfo.

Нововведение позволит видеть предварительный просмотр закрепленных сообщений прямо в верхней части экрана мессенджера. Если закрепленное сообщение содержит фотографию, пользователи смогут видеть ее миниатюру без необходимости открывать сообщение полностью. Эта функция сделает использование приложения более удобным и позволит быстрее находить нужную информацию.

На данный момент эта функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет включена в одно из будущих обновлений WhatsApp для устройств, работающих под управлением Android.

Теги:
Из этой рубрики
Мощное землетрясение в Тайване, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено)
Мир

Мощное землетрясение в Тайване, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено)

2024/04/03, 18:08
Израильтяне столкнулись в Иерусалиме с армянами (видео)
Мир

Израильтяне столкнулись в Иерусалиме с армянами (видео)

2024/04/03, 18:06
Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует
Мир

Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует

2024/04/03, 17:55
Зеленский ответил на осуждение ООН
Мир

Зеленский ответил на осуждение ООН

2024/04/03, 17:34
Посольство Израиля опровергло сообщения об эвакуации
Мир

Посольство Израиля опровергло сообщения об эвакуации

2024/04/03, 17:19
Ботсвана угрожает Германии слонами
Мир

Ботсвана угрожает Германии слонами

2024/04/03, 17:00
Зеленский: "Полмиллиона нам не нужно"
Мир

Зеленский: «Полмиллиона нам не нужно»

2024/04/03, 16:47
Станет ли удар Израиля по иранскому консульству в Сирии причиной войны?
Мир

Станет ли удар Израиля по иранскому консульству в Сирии причиной войны?

2024/04/03, 15:55
В WhatsApp снова появится новая функция
Мир

В WhatsApp снова появится новая функция

2024/04/03, 15:35