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Захарова: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО (видео)

Захарова: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО (видео)

Миссия ЕС в Армении превращаются в миссию НАТО, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Миссия ЕС в Армении усилиями западников превращается, по существу, в миссию НАТО. Ради демонстрации некой востребованности блока лидеры стран членов нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем», – сказала Захарова.

НАТО, по словам Захаровой, многое обещал разным странам – Сербии, Украине. Те, кто смог не допустить этого посыла, под видом которого шло разрушение государственности, общества и экономики, те страны выстояли.

«Те, кто не смог или не захотел, например, Украина – разрушились», – сказала Захарова.

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