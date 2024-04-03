Блинкен созвонился с президентом Алиевым |
Президент Конго посетил могилы Гейдара и Зарифы Алиевых (фото) |
Мощное землетрясение в Тайване, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено) |
Лидер Конго почтил память шехидов (фото) |
Посольство Израиля опровергло сообщения об эвакуации |
Волна протестов захлестнула турецкие города |
WP: США за две недели предупредили РФ, что теракт будет в «Крокусе» |
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, множество пострадавших (обновлено, фото) |
МИД Азербайджана ответил Сежурне |
Главное Общество

Центр продаж и услуг Nar теперь в Шемахы (фото)

Центр продаж и услуг Nar теперь в Шемахы (фото)

Nar, который делает выгодные услуги связи доступными каждому на всей территории страны, на этот раз представил новый концептуальный магазин в городе Шемахы. Магазин, отличающийся современным дизайном, расположен на пересечении улиц Н.Нариманова и М.Шахрияра в городе Шемаха.

Гуннар Панке, генеральный директор Nar, принимавший участие в открытии магазина, отметил: «В 2024 году мы продолжаем открывать новые магазины Nar в регионах и расширять нашу сеть продаж. Как Nar, мы стремимся предоставлять нашим клиентам превосходный клиентский опыт и высококачественные коммуникационные услуги, оставаясь при этом приверженными нашей политике доступных цен».

Cогласно мобильному оператору, «Nar» планирует в этом году представить еще 15 новых магазинов в регионах Азербайджана. Адреса ближайших магазинов Nar клиенты могут найти на официальном сайте оператора nar.az.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Теги:
Из этой рубрики
Двое подорвавшихся на мине в Тертере находятся в тяжелом состоянии
Общество

Двое подорвавшихся на мине в Тертере находятся в тяжелом состоянии

2024/04/03, 16:41
Центр продаж и услуг Nar теперь в Шемахы (фото)
Общество

Центр продаж и услуг Nar теперь в Шемахы (фото)

2024/04/03, 14:24
Электрички теперь будут реже ходить по маршруту Сумгайыт-Пиршаги
Общество

Электрички теперь будут реже ходить по маршруту Сумгайыт-Пиршаги

2024/04/03, 13:37
Завтра в Баку будет ветрено
Общество

Завтра в Баку будет ветрено

2024/04/03, 13:01
В Азербайджане не признаны дипломы еще 58 выпускников зарубежных вузов
Общество

В Азербайджане не признаны дипломы еще 58 выпускников зарубежных вузов

2024/04/03, 12:51
Расширен список должностных лиц, имеющих право пользования VIP-залом в аэропортах
Общество

Расширен список должностных лиц, имеющих право пользования VIP-залом в аэропортах

2024/04/03, 12:43
Любопытные детали вандализма в депо: задержанный в Баку французский граффист ранее побывал в Ереване
Общество

Любопытные детали вандализма в депо: задержанный в Баку французский граффист ранее побывал в Ереване

2024/04/03, 12:00
АПБА будет отслеживать скот, продающийся на рынке
Общество

АПБА будет отслеживать скот, продающийся на рынке

2024/04/03, 11:01
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, множество пострадавших (обновлено, фото)
Общество

Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, множество пострадавших (обновлено, фото)

2024/04/02, 23:50