Центр продаж и услуг Nar теперь в Шемахы (фото)

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Nar, который делает выгодные услуги связи доступными каждому на всей территории страны, на этот раз представил новый концептуальный магазин в городе Шемахы. Магазин, отличающийся современным дизайном, расположен на пересечении улиц Н.Нариманова и М.Шахрияра в городе Шемаха.

Гуннар Панке, генеральный директор Nar, принимавший участие в открытии магазина, отметил: «В 2024 году мы продолжаем открывать новые магазины Nar в регионах и расширять нашу сеть продаж. Как Nar, мы стремимся предоставлять нашим клиентам превосходный клиентский опыт и высококачественные коммуникационные услуги, оставаясь при этом приверженными нашей политике доступных цен».

Cогласно мобильному оператору, «Nar» планирует в этом году представить еще 15 новых магазинов в регионах Азербайджана. Адреса ближайших магазинов Nar клиенты могут найти на официальном сайте оператора nar.az.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.