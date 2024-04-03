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Захарова заявила о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину

Захарова заявила о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину

Французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски в Украину.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, – сказала Захарова. – Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий».

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