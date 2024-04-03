Мэром Глендейла стала армянка

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Элен Асатрян, уроженка Армении, избрана мэром по итогам выборов в городской совет Глендейла, штат Калифорния, говорится в сообщении, опубликованном прогрессивными демократами Восточного региона (EAPD), передает «Спутник-Армения».

«Ничего важное не дается просто. Эта победа потребовала командной работы и настойчивости. Мы благодарим членов Совета Арди Касахяна и мэра в отставке Дэна Бротмана за их правильные решения», – сказала Асатрян.

Элен Асатрян – ей 41 год – родилась в Армении, в возрасте 10 лет переехала с семьей в Глендейл.