Былому союзу Германии и Франции пришел конец

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В декабре 2023 года пакет помощи Украине со стороны США встретил противодействие в обоих палатах Конгресса, а также был заблокирован республиканцами в Сенате. В целом, за последнее время ввиду все более разразившихся конфликтов в мире в американском истеблишменте все более укрепляется мнение, что США должны сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Касаемо внешнеполитического вектора должны отстаивать жизненно важные интересы. За последние месяцы разразившийся в октябре палестино-израильский конфликт и нападение йеменских хуситов на американские суда в Красном море вынудили Штаты балансировать финансовую помощь между текущими военными конфликтами. Американские политики на разных европейских площадках давали ясно понять, что США не должны и не могут нести всю ответственность за безопасность Европы. Данная риторика США естественным образом ускоряет инициативы ЕС по выстраиванию собственной безопасности на континенте.

Если с 2014 года европейские лидеры пытались набросать определенные контуры в сфере обороны, то практических шагов в этом направлении было сделано крайне мало. ЕС в связи со сложившейся ситуацией в Украине за последние годы был вынужден ускоренном порядке разработать ряд ключевых программ по обеспечению безопасности Европы. Еще до вторжения России в Украину одной из таких значительных программ было Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO). Триггером разработки этой программы была не только война на тот момент на востоке Украины, но и итоги консультативного референдума, проведенного в 2016 году по выходу Великобритании из ЕС. Великобритания входила в тройку сильнейших армий континента, к тому же, ядерная держава. Следовательно, выход Британии из союза оказало ощутимое влияние на обороноспособность Европы.

Естественно, что ЕС стал пересматривать и усиливать свою оборонную стратегию после сложившейся ситуации в Украине и выхода Британии из ЕС. ЕС утвердил оборонную стратегию под названием «Стратегический компас» весной 2022 года. Работу над «компасом» Евросоюз начал еще с 2020 года. Среди его ключевых элементов – возможность быстрого развертывания Евросоюзом до 5 тысяч военнослужащих, готовых силовым способом реагировать на различные кризисные ситуации в регионе. Германия выступила инициатором этого проекта. Стоит добавить, что из 5 тысяч военнослужащих боевой группы 2 500 состоят в немецкой армии. Немаловажным является и то, что Франция, будучи одной из самых сильных армий Европы, не захотела участвовать в укомплектации групп стратегического компаса.

В 2022 году канцлер Германии Олаф Шольц выступил с инициативой по развитию системы противоракетной обороны. Программа «Небесный Щит Европы» обуславливает объединение стран ЕС в единую систему. В рамках программы Германия закупила американо-израильские системы противоракетной обороны у Министерства обороны Израиля, который оценил эту оружейную сделку как самую крупную за историю страны. Отметим что, Франция отказалась участвовать в этой программе, тогда как 14 европейских стран, а также Великобритания и Турция, подписали соглашения по участию в этой важной программе по воздушной обороне Европы.

В январе 2023 года Германия объявила, что взяла на себя руководство военными силами высшей степени готовности НАТО, поместив тысячи военнослужащих в режим ожидания и готовности к развертыванию в течение нескольких дней. VJTF — это подразделение высшей степени готовности Сил реагирования НАТО. Бундесвер принял на себя командование и готов продлить его еще на один год. 8 тысяч немецких военных составляют большую часть личного состава VJTF (11 500 военных ). Среди остальных — военные Бельгии, Чехии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Словении. Французских военных, участвующих в силах быстрого реагирования НАТО в это достаточно напряженное время, снова не оказалось. Германия неоднократно выступала с заявлением о наращивании военно-промышленного комплекса Европы. Страны Европы из-за конфликта в Украине стали заявлять о планах нарастить темпы оборонной промышленности. Так, в ноябре 2023 года министр обороны Германии призвал оборонных подрядчиков наращивать объемы производства. Также 14 февраля текущего года он добавил, что ФРГ передаст Украине в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году.

Военный объем бюджета Франции вырос с 41 млрд евро в 2015 году до 51 млрд в 2022-м, а Германии — с 34 млрд евро до 53 млрд. Это значит, что Германия увеличила почти в два раза свой оборонный бюджет по сравнению с Францией. Также Германия в рамках принятой оборонной концепции создала специальный фонд по модернизации армии. Бюджет фонда составляет на начальном этапе 100 млрд евро. По объему помощи Украине Германия занимает второе место после США. Общий объем помощи Украине был осуществлен в размере 32 миллиардов долларов. В то время, как Франция в течение двух последних лет выделила помощь Украине в размере всего 4,1 миллиардов.

Это несопоставимая сумма по сравнению с помощью, которую оказала Германия Украине в войне с Россией. Также Франция сильно отстала от других стран ЕС по приему украинских беженцев, являясь одним из аутсайдеров списка. По данным за январь этого года, Франция приняла 64 720 беженцев с Украины, составив пропорцию одного беженца на тысячу человек. В то же время Бельгия разместила у себя более 75 тысяч человек, Испания приняла 197 тысяч беженцев, а в Германии их количество достигло 270 тысяч. Таким образом, Франция входит в число стран, меньше всего принявших беженцев. Итак, считая себя главной опорой европейской обороны, официальный Париж, как мы видим, существенно отстает от Германии, несмотря на то, что Франция — постоянный член Совбеза, ядерная держава и, к тому же, у нее самая мощная армия в ЕС. Но при анализе вклада в сферу укрепления обороноспособности ЕС Франция заметно отстает от Германии.

Проблемы в отношениях Берлина и Парижа также во многом обусловлены амбициями Макрона, который хочет стать неформальным лидером ЕС. Его последние заявления о вводе войск в Украину были встречены многими европейскими лидерами недвусмысленно. Напомним, что это не первое такое заявление от лидера Франции. В 2019 году он заявил, что военно-политический блок НАТО находится в состоянии «смерти мозга» из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками. Заявления касательно ввода войск в Украину все же нашли положительный отклик в определенных странах, но большинством европейских стран ввод войск на территорию Украины может рассматриваться в дальнейшей перспективе, если украинская армия не сможет сдержать Россию. Решение подобного рода, естественно, будут приниматься коллегиально, с участием всех лидеров ЕС и стран НАТО. Макрон, делая заявления подобного характера, прежде всего, обесценивает себя как политика перед европейскими странами и, в частности перед Германией. По мере наращивании германской оборонной политики в Европе Макрон пытается заострить внимание европейского сообщества на выступлениях подобного рода. Германия выстраивает свою оборонную стратегию пошагово, модернизируя армию, создавая системы военного сдерживания и выступая инициатором программ в сфере обороны ЕС и НАТО.

Франция на сегодняшний день не может рассматриваться этой страной как надежный партнер. Практически во всех оборонных проектах Франция остается безучастной или неактивна. В ответ Германия сворачивает военные разработки, которые осуществлялись совместно с Францией. К тому же, Франция препятствует строительству газопровода Midcat, так необходимого в нынешних условиях для экономики Германии.

Германия в своей оборонной стратегии будет все больше вовлекать европейские страны по региональному принципу – это страны Прибалтики и Черноморского бассейна. Франция будет традиционно усиливаться в Греции, Кипре, а также в Румынии, Армении и в Молдавии. При таком раскладе политических отношений между этими странами можно с высокой долей вероятности допустить, что былому союзу Германии и Франции пришел конец. Политика Германии направлена на создании военных блоков с целью их кооперирования в случае войны, политика Франции направлена на использование стран в индивидуальном порядке в угоду своих интересов.

Зия Рагимов, политолог