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Макрон: Если Россия нанесет удар по французским войскам…

Макрон: Если Россия нанесет удар по французским войскам...

США после предложения президента Франции Эммануэля Макрона направить силы в Украину выразили опасения тем, что они или НАТО могут быть вовлечены в конфликт, если РФ нанесет удар по французским войскам, однако французских лидер заверил Вашингтон, что в этом не будет необходимости, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Как пишет издание, перспектива присутствия западного персонала в Украине – как гражданского, так и военного – подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет в результате российского удара.

«Администрация (президента США Джо) Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены в Украину», – приводит издание слова американского чиновника. Он добавил, что это могло бы привести к вовлечению в конфликт Франции и, возможно, других западных стран.

При этом, по словам неназванного чиновника, Макрон сказал союзникам, что нет необходимости в вовлечении НАТО или США, если Россия нанесет удар по французским войскам.

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