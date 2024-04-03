Казахстан снова отказался проводить военный парад 7 и 9 мая

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В 2024 году военный парад, посвящённый Дню защитника Отечества и Дню Победы, проводится не будет — в связи с экономией средств и решением других задач, об этом заявило Как заявило министерство обороны Казахстана.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», – заявили в ведомстве.

В пресс-службе МО отметили, что сейчас в приоритете поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана.

В 2022 и 2023 году в Казахстане тоже не проводили военные парады. Тогда это также объясняли экономией средств и необходимостью решения других задач.