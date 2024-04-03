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Главное Экономика

Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%

Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%

Инфляция в Турции по итогам марта выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении в сравнении 67,07% месяцем ранее.

Об этом сообщил национальный институт статистики.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, комментируя показатели инфляции за март, сообщил, что правительство будет прилагать усилия для обеспечения в стране финансовой стабильности. «Месячная инфляция снизилась в марте в соответствии с нашими прогнозами. Дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики вносит существенный вклад в восстановление баланса спроса, расширение возможностей внешнего финансирования и будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности. Мы будем делать все возможное, пока не достигнем ценовой стабильности, что является нашим приоритетом», – написал министр в X.

По состоянию на конец 2023 года инфляция в Турции официально составляла 64,77%. К концу 2024 года турецкий ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 36%.

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