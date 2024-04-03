Любопытные детали вандализма в депо: задержанный в Баку французский граффист ранее побывал в Ереване

1224 Просмотров

Один из трех иностранцев, задержанных сотрудниками Отдела полиции Бакинского метрополитена по подозрению в причинении ущерба государственному имуществу путем незаконного проникновения в депо АО «Бакинский метрополитен», в сентябре прошлого года побывал в Армении. Об этом Minval.az сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

Ранее мы, сославшись на информацию пресс-службы МВД республики, сообщали о том, что в ночь на 30 марта этого года гражданин Австралийского Союза П.Хан Пол, гражданин Новой Зеландии Исмаэль де Сент-Квент и гражданин Франции Клерк Тего Гюго умышленно причинили вред госимуществу, разрисовав вагоны в стиле граффити. В связи с наличием в действиях злоумышленников состава преступления возбуждено уголовное дело, в отношении Клерка Тего Гюго судом избрана мера пресечения – арест сроком на 3 месяца. Вопрос применения меры пресечения в отношении остальных суд рассмотрит сегодня. Следствие по факту продолжается.

А между тем стали известны любопытные подробности случившегося. Как мы уже сообщили, один из задержанных ранее побывал в Армении, где также был замечен за нанесением граффити на госимущество.

В этом году мужчины решили получить заряд адреналина в Баку, на территории депо метрополитена, куда, как известно, вход посторонним строго воспрещен. Однако иностранцы проникли туда, более того, охрана депо отсутствовала в этот момент, что позволило им преспокойно заняться вандализмом. Но это не все.

Утром, когда сотрудники депо обнаружили ярко разрисованные вагоны, бакинская полиция, которая в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле» и соответствующими предупреждениями перешла на усиленный режим работы, была поднята по сигналу тревоги. Буквально за короткое время оперативники прочесали окрестность депо и в одном из ближайших отелей обнаружили подозреваемых. Последние, поняв, что полиция напала на их след, попытались скрыться на такси, но стражи порядка перехватили их…

А в ходе предварительного расследования стало известно, что злоумышленники недавно прибыли в Баку и пронесли с собой в багаже дрон, применение которого гражданскими лицами в Азербайджане запрещено. Известно также, что иностранцы, прежде чем проникнуть и приступить к нанесению граффити, обследовали территорию при помощи дрона и таким образом убедились в отсутствии препятствий.

Что ж, полиция среагировала оперативно, надо отдать им должное, однако случившееся обнажило ряд недостатков. Во-первых, возникает вопрос: где в это время была охрана стратегически важного объекта и как допустила незаконное проникновение туда. Сегодня задержанными оказались художники-граффисты, а завтра?..

Почему в некоторых ведомствах не до конца понимают наличие потенциальной угрозы и не тренируют навыки и умения, необходимые в чрезвычайных ситуациях? Ведь быстрая реакция и постоянный контроль (!) значительно снижают риски и последствия терактов. События же в Москве, однозначно, указали на то, что нам необходимо разработать дополнительные меры по защите общественных и стратегически важных мест.

Вопросами задались не только мы, но и сами полицейские. Как получилось, что человек, побывавший в Армении, да еще и с дроном в багаже, беспрепятственно миновал систему безопасности Бакинского международного аэропорта? Тут возникают большие сомнения, поскольку в обычное время и муха мимо охраны незамеченной не пролетит…

Рамелла Ибрагимхалилова