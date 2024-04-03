Ильхам Алиев принял губернатора Санкт-Петербурга (фото)

203 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял губернатора города Санкт-Петербург Российской Федерации Александра Беглова.

На встрече было отмечено, что дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах, подчеркнуто, что сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами России, в том числе с Санкт-Петербургом, вносит вклад в укрепление связей между нашими странами, передает Азертадж.

В ходе беседы с удовлетворением говорилось о ранее проведенных встречах президента Ильхама Алиева с Александром Бегловым, была выражена уверенность в том, что визит губернатора города Санкт-Петербург в нашу страну даст плодотворные результаты и создаст хорошие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества.

Было отмечено, что в Санкт-Петербурге прошли обширные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. С удовлетворением был подчеркнут вклад ряда видных азербайджанцев в развитие Санкт-Петербурга.

На встрече были обсуждены вопросы расширения торговых, экономических, инвестиционных возможностей, укрепления сотрудничества между соответствующими структурами в гуманитарной, культурной, образовательной сферах. Была отмечена взаимная заинтересованность в укреплении отношений. С удовлетворением было подчеркнуто подписание в рамках заседания действующей уже 20 лет межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом Дорожной карты на очередные четыре года.

Затем главе государства был преподнесен памятный подарок.