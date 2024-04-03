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Байден и Си Цзиньпин обсудили TikTok

Байден и Си Цзиньпин обсудили TikTok

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора затронули ситуацию вокруг социальной сети TikTok.

Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Да, TikTok сегодня обсуждался», – заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Байден довел до своего собеседника «обеспокоенность тем, кто владеет» этой социальной сетью. «Он дал председателю Си [Цзиньпину] понять, что дело не в запрете приложения, а в нашей заинтересованности в его отчуждении для защиты наших национальных интересов в сфере безопасности и обеспечения безопасности данных американцев», – заявил Кирби.

На вопрос, обсуждали ли представители американской администрации с бывшим министром финансов США Стивеном Мнучином имеющиеся у него планы приобретения TikTok, Кирби отметил, что ему «неизвестно об этом». По словам представителя Белого дома, Мнучин, будучи «частным предпринимателем», должен сам комментировать подобные сведения. Ранее Мнучин заявил телекомпании CNBC, что собирает группу инвесторов для приобретения TikTok.

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