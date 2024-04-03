АПБА будет отслеживать скот, продающийся на рынке

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В Азербайджане сельскохозяйственных животные, поступающие на продажу на рынках, будут отслеживаться с помощью специальной системы.

Рынки будут зарегистрированы в «Системе идентификации и регистрации животных» Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), а животные, поступающие на рынок, будут идентифицироваться и отслеживаться посредством специальной системы, передает Report.

Данный процесс будет реализован в рамках мер, принимаемых в связи с недостатками, выявленными в рамках мониторинга АПБА на рынках.

Поскольку рынки реализации животных имеют особое значение с точки зрения рисков, приводящих к нарушению эпизоотологической стабильности в республике, там будет обеспечен государственный ветеринарный контроль, с этой целью будут сформированы соответствующие условия и режим работы.