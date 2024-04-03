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Казахстан обвинил российских пропагандистов в «дискредитации республики»

Казахстан обвинил российских пропагандистов в «дискредитации республики»

Казахстан не имеет отношения к ударам по российским предприятиям в Нижнекамске и Елабуге, заявило Минобороны страны.

«Распространяемая в некоторых телеграм-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

О том, что атаку могли организовать из «степных районов в северо-западной части» Средней Азии, ранее заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно», — сказал депутат.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов также допустил, что территорию Казахстана могли использовать для запуска дронов по Татарстану. Он отметил, что от Нижнекамска и Елабуги до границы с этой страной всего 500 км, а с Украиной — 1200 км, но позже удалил пост.

Минобороны Казахстана подчеркнуло, что «подобные инсинуации направлены на дискредитацию республики», и призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи.

2 апреля беспилотники впервые с начала войны против Украины долетели до Татарстана и атаковали промышленные предприятия. В Елабуге удар пришелся по производству иранских дронов Shahed, в Нижнекамске — по нефтеперерабатывающему заводу.

НПЗ принадлежит «Татнефти» и производит 6% всего бензина в России и почти 10% — дизтоплива. По данным источников Reuters, завод оказался парализован: была аварийно остановлена установка АВТ-7, на которую приходится половина мощности предприятия — 21,7 тысячи тонн нефти в сутки.

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