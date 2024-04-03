Президент Израиля принес извинения за гибель сотрудников WCK

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Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) – шеф-поваром Хосе Андресом – принес извинения в связи с гибелью семи сотрудников этой организации в секторе Газа.

Об этом сообщила канцелярия Герцога.

Президент «инициировал телефонный разговор с основателем WCK», в ходе которого «выразил глубокую скорбь и искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников WCK в секторе Газа», говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что «президент подтвердил приверженность Израиля обеспечению тщательного расследования трагедии, произошедшей на фоне продолжающейся войны против террористической организации ХАМАС», а также «подтвердил приверженность Израиля доставке и повышению качества гуманитарной помощи жителям Газы» и призвал «продолжать усилия по немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС» в секторе Газа.