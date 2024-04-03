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КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой (фото)

КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой (фото)

КНДР успешно испытала 2 апреля новую ракету средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета».

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Отмечается, что была поставлена задача подтвердить характеристики ракеты, в том числе особенности «траектории планирующего и скачущего» полета, а также боковую маневренность. Для этого была ограничена ее скорость, высота и дальность полета путем замедления запуска двигателя второй ступени и резкого изменения траектории на активном участке полета.

В результате ракета преодолела 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 101,1 км, которая была изменена до 72,3 км. Ранее Минобороны Японии оценивало высоту полета в 100 км, а дальность – в 650 км.

Ким Чен Ын заявил в связи с этим, что КНДР успешно выполнила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели, а также по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.

Благодаря этому военные и ученые смогли реализовать три принципа Центрального комитета Трудовой партии Кореи в области производства ракетного вооружения – «быстро, точно, мощно по любому объекту врага» в любой точке планеты.

По словам лидера КНДР, сегодняшние успехи являются результатом «10-летней суровой научно-исследовательской борьбы в области обороны». Он добавил, что самой актуальной задачей государства является «наращивание подавляющих сил, способных сдерживать и контролировать врага». Ким Чен Ын поставил задачу достичь «скачка и прогресса» в разработке сверхсовременных вооружений.

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