Испания готовится признать Палестину

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Глава испанского правительства Педро Санчес сообщил представителям СМИ, что уже в ближайшее время возглавляемая им страна официально признает Палестину независимым государством, сообщает ISRA.

Обещание признать палестинскую независимость до июля этого года Педро Санчес озвучил в компании журналистов, сопровождающих европейского политика в рабочей поездке в Иорданию, Саудовскую Аравию и Катар. «El Pais» пишет, что параллельно Санчес намерена работать над тем, чтобы государственность Израиля была признана арабскими странами, которые пока что не сделали этого.

Испания пытается найти союзников в вопросе признания государственности и независимости Палестины. Две недели тому назад совместная декларация на этот счет была обнародована Испанией, Словенией, Ирландией и Мальтой. В документе говорилось, что эти страны признают Палестину независимой, когда «обстоятельства будут подходящими».