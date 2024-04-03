Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, множество пострадавших (обновлено, фото) |
МИД Азербайджана ответил Сежурне |
Боррель: ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать |
Кирби: Украинские военные принимают тяжелые решения (видео) |
Более половины жителей Газы находятся на грани голода |
Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца |
Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО |
МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме |
Главное Армия

Моисеев возглавил ВМФ России

Моисеев возглавил ВМФ России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеева. Об этом он сообщил на совещании Минобороны.

«В ходе селекторного совещания с руководящим составом Шойгу … довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», — отмечается в заявлении.

Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Глава Минобороны России выразил надежду, что они справятся с поставленными перед ними задачами.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеского автотранспорта
Армия

ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеского автотранспорта

2024/04/03, 00:45
Моисеев возглавил ВМФ России
Армия

Моисеев возглавил ВМФ России

2024/04/03, 00:31
Украинцы уничтожили вражеский ЗРК (видео)
Армия

Украинцы уничтожили вражеский ЗРК (видео)

2024/04/02, 22:35
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Армия

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме

2024/04/02, 19:15
Гасанов встретился с членами турецкой делегации (фото)
Армия

Гасанов встретился с членами турецкой делегации (фото)

2024/04/02, 18:00
Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане
Армия

Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

2024/04/02, 12:24
Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)
Армия

Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)

2024/04/02, 10:15
В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы
Армия

В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы

2024/04/02, 10:08
Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)
Армия

Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)

2024/04/02, 09:39