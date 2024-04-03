Моисеев возглавил ВМФ России

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеева. Об этом он сообщил на совещании Минобороны.

«В ходе селекторного совещания с руководящим составом Шойгу … довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», — отмечается в заявлении.

Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Глава Минобороны России выразил надежду, что они справятся с поставленными перед ними задачами.