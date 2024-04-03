Эмин Агаларов: Если бы это был обычный пожар…

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Если бы в «Крокусе» не использовались горючие вещества при поджоге, вероятнее всего, спаслись бы все, кто находился в здании. Однако «потушить теракт» невозможно.

Об этом заявил в интервью Forbes Эмин Агаларов, сын владельца «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова.

«Если бы это был обычный пожар без поджога с горючими жидкостями, то я предполагаю, что спаслись бы все», — сказал артист. Он добавил, что в мире не было бы пожаров вовсе, если бы системы пожаротушения могли «потушить теракт».

По словам Агаларова, пожарные системы не заточены на поджоги с горючими смесями. Он уверен, что в таком случае возгорание невозможно потушить.