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МИД Азербайджана ответил Сежурне

МИД Азербайджана ответил Сежурне

Необоснованные обвинения, выдвинутые 2 апреля 2024 года против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Париже, в очередной раз являются ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Представление Армении со стороны Франции в качестве миролюбивой страны, которая удерживала азербайджанские территории под оккупацией почти 30 лет, вытеснила около миллиона азербайджанцев со своих родных земель, совершила массовые убийства и преступления против человечности, свидетельствует о том, насколько фальшивой была политика, проводимая Францией, как в период ее посредничества, так и после 44-дневной Отечественной войны.

МИД отмечает, что французской стороне, осуществляющей широкое перевооружение Армении, поощряющей милитаризм в регионе, недопустимо обвинять Азербайджан в агрессивной риторике.

«В то время, когда Азербайджан выполняет ответственную роль в качестве организатора 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), мы считаем, что для Франции и всего мира будет более выгодно избегать подобных призывов, направленных на подрыв имиджа страны и нацеленных на наше председательство. Всем должно быть ясно, что политика таких стран, как Франция, последние 30 лет прикрывавшей агрессию Армении, не принесла никакой пользы. При этом французская сторона должна понимать, что пока осуществляемая ею деструктивная деятельность не будет прекращена, это не принесет пользы как пострадавшему имиджу Франции, так и Армении, которую она всячески выгораживает», – говорится в заявлении.

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