Галант: Израиль не имеет морального права прекращать операции в Газе

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Израиль не имеет морального права прекращать проведение операций в секторе Газа до освобождения всех удерживаемых радикалами заложников и демонтажа движения ХАМАС как правящей и военной силы в анклаве. Это заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, принимая в комплексе ведомства в Тель-Авиве американского конгрессмена Ричи Торреса, сообщила пресс-служба Минобороны (МО).

Галант сказал Торресу, что Израиль «ценит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов». Министр также «подчеркнул важность обеспечения прочных связей между Израилем и США», уделив «особое внимание оборонному сотрудничеству» и поддержке Вашингтоном Израиля «в его усилиях по достижению своих целей в войне [в секторе Газа]», информировала пресс-служба. Кроме того, Галант отметил «важность лидерства США в регионе в настоящее время».