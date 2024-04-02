Боррель: ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать |
Кирби: Украинские военные принимают тяжелые решения (видео) |
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото) |
Более половины жителей Газы находятся на грани голода |
Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца |
Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО |
МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме |
Блинкен предрек вхождение Украины в НАТО |
Главное Общество

Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото)

Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото)

В Ходжавендском районе при опрокидывании микроавтобуса пострадали 9 человек. Инцидент был зафиксирован в селе Джемиййет Ходжавендского района, уточняет АПА.

Микроавтобус с рабочими, принадлежащий одной из компаний, работающей на освобожденных от оккупации территориях, перевернулся.

Пассажирский микроавтобус марки «Mercedes» под управлением жителя Билясуварского района Панаха Гулиева, перевернулся из-за неисправности тормозной системы.

В результате аварии 9 из 17 человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

Старший инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Аслан Гияслы подтвердил факт аварии.

Он отметил, что по данному факту в Ходжавендском Управлении полиции ведется расследование.

Теги:
Из этой рубрики
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото)
Общество

Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото)

2024/04/02, 21:55
Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца
Общество

Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца

2024/04/02, 20:55
МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек
Общество

МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек

2024/04/02, 19:43
5 апреля парламентарии обсудят 21 вопрос
Общество

5 апреля парламентарии обсудят 21 вопрос

2024/04/02, 18:49
В Тертерском районе три человека подорвались на мине, у Багирова ампутация ног (обновлено)
Общество

В Тертерском районе три человека подорвались на мине, у Багирова ампутация ног (обновлено)

2024/04/02, 18:20
AYNA сделало заявление по поводу такси
Общество

AYNA сделало заявление по поводу такси

2024/04/02, 16:48
Названо число граждан, обеспеченных постоянной работой на освобожденных территориях
Общество

Названо число граждан, обеспеченных постоянной работой на освобожденных территориях

2024/04/02, 14:29
Сахиль Бабаев о мошенничестве в сфере адресной социальной помощи
Общество

Сахиль Бабаев о мошенничестве в сфере адресной социальной помощи

2024/04/02, 13:39
Впервые за десять лет: В Омск прибыл рейс из Баку (фото)
Общество

Впервые за десять лет: В Омск прибыл рейс из Баку (фото)

2024/04/02, 12:40