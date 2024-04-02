Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото)

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В Ходжавендском районе при опрокидывании микроавтобуса пострадали 9 человек. Инцидент был зафиксирован в селе Джемиййет Ходжавендского района, уточняет АПА.

Микроавтобус с рабочими, принадлежащий одной из компаний, работающей на освобожденных от оккупации территориях, перевернулся.

Пассажирский микроавтобус марки «Mercedes» под управлением жителя Билясуварского района Панаха Гулиева, перевернулся из-за неисправности тормозной системы.

В результате аварии 9 из 17 человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

Старший инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Аслан Гияслы подтвердил факт аварии.

Он отметил, что по данному факту в Ходжавендском Управлении полиции ведется расследование.