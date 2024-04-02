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Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца

Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца

Арестован гражданин Франции, проникший в депо Бакинского метрополитена и намеренно повредивший имущество, покрасив несколько вагонов.

Согласно информации пресс-службы МВД, было установлено, что в ночь на 30 марта 2024 года гражданин Австралийского Союза П.Хан Пол, гражданин Новой Зеландии Исмаэль де Сент-Квент и гражданин французской республики Клерк Тего Гюго умышленно причинили вред государственному имуществу путем незаконного проникновения в депо, принадлежащее закрытому акционерному обществу «Бакинский метрополитен».

В связи с наличием в деле состава преступления по уголовному делу, возбужденному по данному факту в Управлении полиции по соответствующей статье Уголовного кодекса, гражданин Французской Республики Клерк Тего Гюго решением суда был приговорен к 3 месяцам лишения свободы, в отношении остальных избраны меры, не предусматривающие ареста.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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