Боррель: ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать |
Кирби: Украинские военные принимают тяжелые решения (видео) |
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото) |
Более половины жителей Газы находятся на грани голода |
Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца |
Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО |
МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме |
Блинкен предрек вхождение Украины в НАТО |
Главное Политика

Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО

Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО

Формально вопрос Южного Кавказа не входит в повестку предстоящей министерской встречи НАТО.

С данным заявлением в ходе брифинга выступила постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианна Смит.

«Что касается того, будет ли вопрос Южного Кавказа обсуждаться на полях министерской встречи НАТО, я не думаю, что это будет формальной частью повестки дня, но посмотрим всплывет ли этот вопрос на полях наших дискуссий в ближайшие два дня», – заявила она.

По ее словам, существует целый ряд тем, которые НАТО обсуждает со своими партнерами по всему миру.

«Наши друзья на Кавказе ценят партнерство с Североатлантическим союзом. Я не сомневаюсь, что союзники по НАТО также ценят эти партнерские отношения», – отметила Смит.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин (фото)
Политика

Байрамов встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин (фото)

2024/04/02, 20:51
Си обозначил Байдену "красную линию" в виде Тайваня
Политика

Си обозначил Байдену «красную линию» в виде Тайваня

2024/04/02, 20:47
Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО
Политика

Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО

2024/04/02, 20:43
Мамедов указал на наличие исторических связей между Азербайджаном и Грецией
Политика

Мамедов указал на наличие исторических связей между Азербайджаном и Грецией

2024/04/02, 20:31
Кямран Алиев принял иранскую делегацию (фото)
Политика

Кямран Алиев принял иранскую делегацию (фото)

2024/04/02, 20:17
Байрамов принял Каневского, покидающего Баку (фото)
Политика

Байрамов принял Каневского, покидающего Баку (фото)

2024/04/02, 20:12
Гафарова: Народы Азербайджана и России объединяют исторические узы (фото)
Политика

Гафарова: Народы Азербайджана и России объединяют исторические узы (фото)

2024/04/02, 19:28
Блинкен предрек вхождение Украины в НАТО
Политика

Блинкен предрек вхождение Украины в НАТО

2024/04/02, 19:01
В Баку пройдут переговоры представителей генпрокуратур прикаспийских государств
Политика

В Баку пройдут переговоры представителей генпрокуратур прикаспийских государств

2024/04/02, 18:34