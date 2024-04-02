Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО

154 Просмотров

Формально вопрос Южного Кавказа не входит в повестку предстоящей министерской встречи НАТО.

С данным заявлением в ходе брифинга выступила постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианна Смит.

«Что касается того, будет ли вопрос Южного Кавказа обсуждаться на полях министерской встречи НАТО, я не думаю, что это будет формальной частью повестки дня, но посмотрим всплывет ли этот вопрос на полях наших дискуссий в ближайшие два дня», – заявила она.

По ее словам, существует целый ряд тем, которые НАТО обсуждает со своими партнерами по всему миру.

«Наши друзья на Кавказе ценят партнерство с Североатлантическим союзом. Я не сомневаюсь, что союзники по НАТО также ценят эти партнерские отношения», – отметила Смит.