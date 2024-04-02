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Кямран Алиев принял иранскую делегацию (фото)

Кямран Алиев принял иранскую делегацию (фото)

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Исламской Республики Иран по юстиции, общественному праву и профилактике преступлений Голамом Аббасом Торки прибыла с рабочим визитом в нашу страну для участия в предстоящей в Баку пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, генеральный прокурор Кямран Алиев, встретившись 2 апреля с делегацией, подчеркнул, что благодаря политической воле руководителей стран наши межгосударственные связи динамично развиваются во многих сферах. Коснувшись значения мер, направленных на развитие деловых связей между прокуратурами Азербайджана и Ирана, генеральный прокурор выразил надежду на продолжение двустороннего сотрудничества.

Кямран Алиев отметил, что объективное решение правоохранительных органов Ирана о назначении соответствующего наказания лицу, совершившему в январе минувшего года террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране, заслуживает одобрения.

Голам Аббас Торки, поблагодарив за гостеприимство и оказанный прием, передал поздравления по случаю убедительной победы, одержанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на внеочередных президентских выборах, а также освобождения наших земель, более 30 лет находившихся под армянской оккупацией.

Заместитель генерального прокурора сказал, что проводимая в нашей стране пятисторонняя встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств служит наглядным примером значения, придаваемого Азербайджаном решению экологических проблем.

Кямран Алиев, выразив признательность за поздравления, констатировал, что благодаря вниманию и заботе главы государства и Первого вице-президента страны Мехрибан ханым Алиевой после освобождения наших земель от оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре высокими темпами осуществляется восстановительно-созидательная работа.

Генеральный прокурор также особо подчеркнул, что проведение в нашей стране одного из самых престижных в мире международных мероприятий – 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29 служит еще одним показателем большого доверия и уважения стран мира к Азербайджану, в том числе растущего авторитета и сильных позиций нашей страны в мировом масштабе.

Состоялся плодотворный обмен мнениями о защите прав граждан обеих стран, правовой помощи, связанной с границей, таможней, экологией, уголовными делами, по гуманитарным и другим вопросам.

На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейед Аббас Мусави.

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