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Байрамов встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин (фото)

Байрамов встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин (фото)

2 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом.

Согласно информации Министерства иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества с Мусульманским советом старейшин, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), угрозы Исламу на международном уровне, проблемы религиозной солидарности.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что наша страна придает большое значение поощрению единства и солидарности в исламском мире, подчеркнул важность развития взаимной поддержки и сотрудничества в этом направлении на двустороннем, а также многостороннем уровне в рамках региональных и международных организаций.

Коснувшись осуществляемых нашей страной проектов в области поощрения диалога культур, в том числе борьбы с такими опасными тенденциями, как исламофобия, Джейхун Байрамов сказал, что проводимая в некоторых западных странах политика, направленная против Ислама, вызывает серьезную обеспокоенность.

Генеральный секретарь Мохаммед Абдельсалам признал заслуживающими одобрения вклад Азербайджана в сотрудничество в исламском мире, а также то, что он является стороной, выступающей в постконфликтный период с занимаемой им позицией и мирной инициативой. Отмечено значение того, что в соответствии с прошлогодним опытом в нынешнем году религиозные лидеры также в рамках СОР29 выдвинут совместные инициативы, связанные с борьбой против изменения климата.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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