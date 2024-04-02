Зеленский снизил возраст подлежащих мобилизации

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом говорится в информации на сайте Верховной рады.

Напомним, закон №9281 Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023, а 5 июня того же года документ передали на подпись главе государства. Однако с тех пор он лежал без подписи президента.

2 апреля 2024 года на сайте Верховной рады указано, что закон возвращен с подписью президента.

А вот в тексте, который еще в прошлом году был подписан главой ВР Русланом Стефанчуком, указано, что закон вступает в силу со следующего дня с даты его опубликования.

Из этого следует, что уже с 3 апреля повестки можно будет издавать 25-летним военнообязанным гражданам.