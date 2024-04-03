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Чисора дает советы Тайсону Фьюри перед боем с Усиком

Чисора дает советы Тайсону Фьюри перед боем с Усиком

Тайсону Фьюри не стоит пытаться во что бы то ни стало одержать досрочную победу над Александром Усиком в предстоящем бою. Так считает бывший соперник британского и украинского боксеров Дерек Чисора.

По его мнению, его соотечественнику следует сконцентрироваться на боксе, ведь спешка с нокаутом будет на руку именно Усику.

«Думаю, Тайсон будет пытаться нокаутировать Усика, ведь захочет что-то доказать. Но я так думаю, что ему не стоит допускать даже в мыслях досрочной победы.

Ему нужно просто боксировать и быть вовлеченным на протяжении всего боя. Думаю, Усику будет выгодно, если Тайсон попытается его нокаутировать», – приводит слова Чисоры Boxing News 24/7.

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