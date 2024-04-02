Гасанов встретился с членами турецкой делегации (фото)

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране и подчеркнул важную значимость подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

Министр обороны выразил уверенность в том, что совместные производственные проекты, реализуемые между Азербайджаном и Турцией, еще более повысят обороноспособность армий двух братских стран.

В свою очередь, господин Х.Гёргюн поблагодарил генерал-полковника З.Гасанова за оказанное гостеприимство и особо подчеркнул, что искренние отношения президентов Азербайджана и Турции благотворно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, было отмечено, что отношения, построенные на дружбе и братстве, основаны на взаимном доверии и поддержке.

На встрече с участием посла Турецкой Республики в Азербайджане Джахита Багчи и руководителей ведущих военно-промышленных компаний братской страны были обсуждены перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.