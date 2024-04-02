Крупный пожар в Стамбуле: 29 человек погибли (обновлено, видео)

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18:16 Число погибших при пожаре в жилом 16-этажном доме в центре Стамбула увеличилось до 29. Об этом сообщает телеканал TRT haber, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«В результате пожара погибли 29 человек», — приводит телеканал слова осведомлённого собеседника.

По информации источника, большинство погибших — это рабочие, которые проводили ремонт в подвальном помещении, где и находился ночной клуб. В настоящее время возгорание полностью потушено, на месте работают сотрудники экстренных служб. При этом ещё один человек остаётся в тяжёлом состоянии в больнице.

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17:05 Не менее 25 человек погибли при пожаре в жилом доме в Стамбуле.

Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в стамбульском районе Шишли, сообщает газета Hürriyet.

По ее данным, клуб закрыли по случаю месяца Рамадан.

«Причина пожара неизвестна, на первом этаже шел ремонт, все погибшие — это те, кто занимался ремонтом ночного клуба», сообщил в пресс-релизе губернатор провинции Давут Гюль.