AYNA сделало заявление по поводу такси

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Требование белого и красного цвета распространяется на такси, ввезенные и произведенные в стране после 1 июля 2024 года.

Как сообщает АПА, ссылаясь на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), если у гражданина есть автомобиль другого цвета, он может получить разрешение на этот автомобиль сейчас и после 1 июля 2024 года.

Ранее Кабинет министров Азербайджана утвердил «Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси».