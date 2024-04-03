Олег Лешенюк – «Минвалу»: Несмотря на то, что Азербайджан – нефтегазодобывающая страна, его вклад в экологическое развитие большой

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Между Азербайджаном и Беларусью на самом высоком уровне осуществляются диалог и сотрудничество. Обе страны демонстрируют высокую заинтересованность друг в друге. В последние годы между странами развиваются и заметно активизируются отношения в политической, экономической и культурных областях.

Об основных направлениях сотрудничества между Баку и Минском на вопросы Minval.az отвечает белорусский политолог, эксперт Межпарламентской ассамблеи СНГ Олег Лешенюк.

– Каким образом можно еще больше расширить торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью?

– На данный момент эффективно работает Межправительственная белорусско-азербайджанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В 2017 году в Минске открылся Торговый дом Азербайджана, продукция азербайджанских производителей поступила в крупные торговые сети Минска и регионов. Беларусь импортирует из Азербайджана овощи, фрукты и орехи, крепкие спиртные напитки, а также нефтепродукты и др. В Азербайджане, в свою очередь, расширяется торговая сеть магазинов «Белорусский», пользуются спросом белорусские продукты питания, в том числе сухое молоко, сливочное масло, сыры, тушки птицы, яйца кур, готовые и консервированные продукты из мяса, пиво, минеральная вода. До 30 % экспортной мясомолочной продукции направляется в Азербайджан. Кроме этого, востребованы древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, покрытия для пола, мебель деревянная, моющие и чистящие средства, косметическая продукция, этиловый спирт, изделия из хрусталя.

Знаменательным для экономических отношений Беларуси и Азербайджана стал 2021 год. Именно в тот пандемийный год товарооборот между нашими странами вырос в два раза по отношению к предыдущим годам и составил 880 млн долларов США. Это показатель, который демонстрирует переход к усиленному сотрудничеству, этап тесного и плодотворного партнёрства. В 2022 и 2023 годах экономические отношения между Беларусью и Азербайджаном сохранились на высоком уровне и характеризуются как отношения, имеющие тенденции и перспективы к дальнейшему росту.

Наиболее перспективные направления для белорусско-азербайджанского сотрудничества – это промышленная и технологическая кооперация, цифровая трансформация и искусственный интеллект, устранение торговых барьеров. Возможное образование единого рынка и зоны свободной торговли при присоединении обеих стран к ШОС будет способствовать повышению устойчивости самих стран и всего региона.

Огромный потенциал имеет развитие сотрудничества с Азербайджаном в туристической сфере. Самобытная культура, красоты Кавказа и Каспия, многовековая история Азербайджана привлекает туристов из Беларуси. В свою очередь, Беларусь может предложить достойные экскурсионные туры, образовательный и оздоровительный туризм и многое другое. По ряду причин остается не в полной мере реализованным потенциал туристической сферы. Тем не менее есть перспективы организации пакетных туров и чартерных рейсов. Отсутствие необходимости оформления туристической визы будет способствовать увеличению пассажиропотока в обоих направлениях. Рекреационные возможности обеих стран нуждаются в более интенсивной рекламной кампании.

– Ранее Беларусь объявила о том, что заинтересована в строительстве агрогородков в Карабахе. Как продвигается этот проект?

– Об оказании помощи в восстановлении Карабаха было заявлено еще в 2021 году, речь шла о возможностях строительства агрогородков с сопутствующей инфраструктурой (электричество, водоснабжение и так далее), возведении социальных объектов (школ, детсадов, больниц). В мае 2023 года на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку была поставлена задача проработать конкретные направления, на которых могут быть востребованы работы и услуги белорусских проектных и строительных организаций. Теперь, после восстановления территориальной целостности Азербайджана, стоит ожидать, что к вопросу строительства агрогородков Беларусь и Азербайджан еще вернутся.

– Как вы оцениваете взаимодействие Баку и Минска в рамках международных организаций?

– В мировом и региональном измерении Беларусь и Азербайджан имеют общие приоритеты. Среди них эффективное сотрудничество для укрепления региональной безопасности, интенсивного развития экономического взаимодействия, углубление гуманитарных связей. И Беларусь, и Азербайджан готовы предложить свой транзитный, промышленный, научный потенциал, опыт многосторонней дипломатии и миротворческой деятельности и др. Но понятно, что в свете нынешних геополитических процессов особый упор стоит делать на региональные организации.

Беларусь уже подала заявку в ШОС, а Азербайджан является партером по диалогу с ШОС и намерен повысить свой статус до наблюдателя, а затем и присоединиться к этой организации. Взаимодействие Беларуси и Азербайджана в рамках ШОС помогло бы обеспечить стабильность и устойчивое развитие обеих стран, формировать архитектуры безопасности и сотрудничества всего Евразийского континента.

В этом ключе целесообразно работать по следующим направлениям. Во-первых, активизировать диалог культур как одно из наиболее эффективных условий предотвращения терроризма и насильственного экстремизма, сепаратизма, незаконного оборота наркотиков, оружия, ядерных и радиоактивных материалов, организованной преступности и нелегальной миграции. Это означает, что обе страны на основе сложившегося опыта взаимодействия имеют возможность выстроить механизмы противодействия по многим направлениям ШОС (даже не будучи ее членами).

Во-вторых, совершенствовать международные мультимодальные перевозки, а также развитие транспортной инфраструктуры и системы интегрированного управления транспортными потоками с использованием цифровых технологий. Беларусь имеет достаточно много сильных сторон в торгово-экономическом секторе (энергетика, сфера IT, сельское хозяйство), которые станут подспорьем для выработки ответа на новые вызовы и угрозы в экономической сфере, позволят развивать сотрудничество в банковской и финансовой сферах, создавать собственные финансовые механизмы.

– Что вы думаете о совместной реализации программ развития сельскохозяйственной отрасли и животноводства?

– Сотрудничество Беларуси и Азербайджана активно развивается в сферах, представляющих взаимный интерес. Создана рабочая модель экономического роста и эффективного многостороннего сотрудничества с Беларусью. На всех уровнях заложены основы для устойчивого развития промышленности и сельского хозяйства. Поэтому совместные программы в сфере сельского хозяйства и животноводства – одно из перспективнейших направлений. Беларусь, как известно, славится молочной продукцией, имеет большой опыт в ведении сельского хозяйства и готова сотрудничать, делиться знаниями, внедрять новые технологии. Кооперация проходит красной линией во всех направлениях сотрудничества Минска и Баку. На данный момент на территории Азербайджана реализуется интересный и очень значимый проект для обеих стран – создание совместного производства ветеринарных препаратов. Т.е. развитие идет не только в сфере сельского хозяйства и животноводства, но и в сопутствующих направлениях.

– На каком уровне сотрудничество между регионами наших стран?

– Взаимодействие регионов двух стран – один из приоритетов двусторонних отношений официальных Минска и Баку. Характерной чертой экономики Беларуси является применение перспективных технологических решений на производствах и следование трендам международной экономики. Одним из таких проектов производственной кооперации является сотрудничество Гянджинского автомобильного завода и Минского тракторного завода. Минск поставляет комплекты, а в Гяндже ведется сборка белорусских тракторов различных модификаций, специальной техники, освоена сборка электробусов и зерноуборочных комбайнов автомобилей белорусских брендов. Это не просто сбор белорусской техники, но и создание промышленного кластера на базе ПО «ГАЗ» по производству широкой линейки востребованной в Азербайджане сельскохозяйственной и пассажирской техники, которая в перспективе сможет выйти на рынки третьих стран. Поиск и реализация подобных проектов в строительной сфере, сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, транспорта, логистики, туризма, фармацевтики, IT-, био- и нанотехнологий, нефтехимии представляют интерес и откроют новые возможности для инвестиционного сотрудничества.

– Правительство Азербайджана планирует создать у себя ряд промышленных парков и кварталов. Могут ли белорусские предприниматели принять участие в подобных проектах?

– Обе страны уверенно идут по инновационному пути развития, взят курс на продвижение инновационных проектов как приоритетного направления развития нефтяного сектора экономики, таким образом, стоит обратить внимание и искать точки соприкосновения и в проектах, выходящих за рамки товарообмена. Это позволит укрепить контакты на различных уровнях.

Беларусь – это и надежный партнер, открытый для инвестиций со стороны Азербайджана и готовый принять участие в различных проектах. Думаю, что возможности и перспективы инвестирования в строительство, создание торгово-логистических центров, бизнес-центров, гостиниц, производственных и сельскохозяйственных объектов, инвестиции в туризм, ресторанное дело и фармацевтику, IT-сектор, биотехнологии и нефтехимию, сферу энергосбережения будут интересны и Минску, и Баку. Мы готовы поделиться опытом развития Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении могло бы дать неплохие результаты, особенно в сочетании с азербайджанской инициативой создания Транскаспийского международного транспортного коридора.

– Насколько создание ЕАЭС стимулировало приход азербайджанских инвесторов в Беларусь?

– На данный момент официальный Баку поддерживает тесные экономические и политические связи с большинством участников ЕАЭС. Для Азербайджана взаимодействие с ЕАЭС могло бы принести дополнительные преференции, эффектами от которых были бы рост ВВП, налоговые льготы, доступ к зонам свободной торговли в третьих странах и многое другое. ЕАЭС планирует расширить международное сотрудничество в сфере свободной торговли, поддерживать проекты промышленной кооперации, что будет способствовать продвижению бизнес-инициатив, увеличить взаимные инвестиции, создать новые рабочие места и многое другое. ЕАЭС фактически заявил о себе как о своеобразном «щите» для стран-участниц, закрывающем многие уязвимые направления. ЕАЭС – инструмент для обеспечения макроэкономической устойчивости всего региона, направленный на поддержку экономического, энергетического, денежного и технологического суверенитетов стран. В этих условиях не только Беларусь, но и весь регион ЕАЭС становится привлекательным для азербайджанских инвесторов.

– Какова позиция Минска к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, инициатором которого является Баку?

– Беларусь заинтересована в интеграции национальной транспортной системы в мировую транспортную сеть, что способствует реализации транзитного потенциала страны. Транскаспийский международный транспортный коридор (далее ТМТК) – серьезный международный проект, объединяющий перевозчиков и инфраструктуру восьми стран. На фоне санкций и сложных отношений с Западом Беларусь заинтересована в усилении и расширении сотрудничества со странами ТМТК. Подобные масштабные проекты – надёжный способ выстраивания долгосрочного партнёрства. В таком масштабном проекте растет заинтересованность стран и инвесторов в территориальной целостности и устойчивости транзитной страны. Поэтому это еще и гарантия безопасности страны от потенциальных внешних угроз.

И Беларусь, и Азербайджан делают важные шаги для развития транспортно-логистического потенциала обеих стран. Азербайджан – значимый транспортный хаб на Каспии с развитой системой международных и транзитных коридоров, инфраструктурой, интегрирован в мировое транспортно-логистическое пространство. Мультимодальные перевозки – одно из перспективных направлений взаимодействия Беларуси и Азербайджана, охватывающее все виды транспорта и учитывающее все инфраструктурные проекты региона. Беларусь находится на перекрестке основных транспортных маршрутов, связывающих государства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья со странами Балтийского моря. Два трансевропейских транспортных коридора, определенных по международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под номером IX (Север – Юг) с ответвлением IXВ пересекают территорию Беларуси.

Азербайджан участвует в трансрегиональных проектах, таких как ТРАСЕКА (ЕС), Экономический пояс Шелкового пути (Китай) и российский «Север — Юг», активен в формировании новых транспортно-логистических маршрутов на пространстве Евразии и играет определяющую роль в геополитике и геоэкономике Южного Кавказа. Очевидно, что транзитный потенциал обеих стран велик, поэтому взаимодействие позволит привлечь дополнительные объемы грузов как при организации контейнерных перевозок по маршруту Минск — Баку, так и в третьи страны.

– В ноябре 2024 года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Каковы ваши ожидания от нее?

– Очень символично, что конференция по климату организована в стране со значительными запасами нефти, которая готова развиваться по пути «зеленой экономики». Проведение Конференции COP29, одного из самых масштабных событий на планете, – показатель высокого вклада государства в развитие климатической повестки. Несмотря на то, что Азербайджан – нефтегазодобывающая страна, его вклад в экологическое развитие достаточно большой. Азербайджан имеет потенциал и развивает сферу солнечной энергетики, ветроэнергетики и сектор моря. Азербайджан отличается гостеприимством и имеет безупречный опыт организации международных мероприятий, и с уверенностью можно сказать, что предстоящая Конференция будет организована на высоком уровне. Страна без сомнений достойно примет гостей со всего мира, которых ожидается более 70 тыс.

Знаменательно, что это будет первое событие такого масштаба, которое страна встретит в полной территориальной целостности. В свою очередь, для Азербайджана это не просто одно из крупномасштабных событий, но и заявка о себе как об устойчивом суверенном государстве, о готовности использовать все возможности мирного времени, развиваться в полную силу во всех направлениях, в том числе и во имя сохранения климата. В 2021 году страна заложила основы производства возобновляемой энергии, которые отражены в «Национальных приоритетах социально-экономического развития до 2030 года». 2024 год был объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». В этом свете проведение форума поможет переходу Азербайджана на «зеленую энергию», позволит гостям ближе изучить реалии страны, повысит авторитет Азербайджана на мировой арене. Усиление «зеленого вектора» даст возможность снизить зависимость, в первую очередь, от соседних государств и потребителей от ископаемого топлива.

Ясмин Мамедова