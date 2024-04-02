В Тертерском районе три человека подорвались на мине, у Багирова ампутация ног (обновлено)

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18:20 Один из трех пострадавших при взрыве мины в Тертере был госпитализирован с травматической ампутацией ног.

Об этом заявил врач-хирург Тертерской центральной районной больницы Мубариз Махмудов.

«Тагизаде Арзуман и Багиров Эльмин были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу. Багиров был госпитализирован с травматической ампутацией обеих ног. Исмаилов Полад поступил в отделение хирургии тертерской больницы с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и правой руки», – сказал врач-хирург, которого цитирует «Тренд».

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16:43 В Тертерском районе в селе Чайлы три человека подорвались на мине.

Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры Азербайджана и ANAMA.

Согласно информации, Полад Исмаилов (1969 г.р.), Тагизаде Арзуман (1992 г.р.) и Багиров Эльмир (2006 г.р.) подорвались на мине, когда пасли скот на неочищенной от мин территории, на бывшей линии соприкосновения.

Проводится расследование.