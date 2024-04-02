63-летний священник женился на 12-летней девочке в Гане

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В Гане 63-летний священник сыграл свадьбу с 12-летней девочкой, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, мужчина по имени Гборбу Вулом женился на 12-летней Наа Окромо. Один из гостей свадьбы рассказал, что брак состоялся по старому местному обычаю, согласно которому священник должен взять в жены девственницу. Кроме того, африканец выбрал себе именно эту невесту, когда той было шесть лет.

Теперь Наа должна принять участие еще в одной церемонии, посвященной «очищению». После этого она сможет выполнять обязанности жены и рожать детей. Правда, не все местные жители поддержали выбор священника, однако старейшины поспешили успокоить людей.

«Она еще учится в школе и не живет со своим мужем. Так будет продолжаться до установленного законом возраста вступления в брак», — говорится в заявлении.