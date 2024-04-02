ВСУ в Татарстане повредили новейший российский НПЗ

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В ночь на 2 апреля Украина нанесла один из самых глубоких ударов по территории России за все время полномасштабного вторжения, пишет Reuters.

Одной из целей удара был нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Татарстане. Соответственно, дрон пролетел по меньшей мере 1300 километров от линии боестолкновения. В результате атаки произошел пожар на НПЗ, но его удалось погасить, отмечает Reuters со ссылкой на росСМИ.

«Нефтеперерабатывающий завод «Танеко» является одним из крупнейших и самых новых в России. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день», – поясняет издание.

Кроме того, украинские дроны поразили территорию СПК «Алабуга» – предприятия, на котором производятся «Шехеды». По информации источника Reuters в Киеве, завод получил «значительный ущерб» в результате этой атаки.