Хаменеи: Израиль будет наказан нашими храбрецами

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Иран пригрозил ответными мерами в отношении Израиля после удара по иранскому посольству в Сирии.

«Нечестивый режим будет наказан нашими храбрецами. Мы позаботимся о том, чтобы они покаялись за это и подобные преступления, с Божьей помощью», — заявил верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

В результате приписываемого Израилю удара по зданию иранского посольства а Сирии погибли 11 человек, в том числе два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Посол и его семья не пострадали.