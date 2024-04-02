Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане |
В Госдепе объяснили, почему не пригласили Баку на переговоры Армения-США |
Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян |
Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео) |
ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии |
Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях |
Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео) |
Супруги с 3-летней дочерью сгорели в страшном ДТП в Астаре (фото, видео) |
Госдеп: Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам |
Главное Мир

В ЕС отреагировали на слова Лукашенко о подготовке к войне

В ЕС отреагировали на слова Лукашенко о подготовке к войне

Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС «представляет угрозу» для президента Беларуси Александра Лукашенко, поскольку он «презирает демократию». Соответствующее заявление Стано сделал на брифинге, комментируя слова главы белорусского государства о подготовке страны к войне, его слова приводит ТАСС.

«Никто не должен бояться ЕС, только те, кто подрывает международные нормы и демократию, люди, как Лукашенко», — подчеркнул Стано, заявив, что ЕС является «угрозой» только для тех, кто «презирает демократию».

Кроме того, он отметил, что страны Евросоюза рассматривают президента Беларуси не в качестве главы государства, а как «правителя, укравшего выборы».

Стано добавил, что в Евросоюзе «работают» над тем, чтобы противостоять «угрозам» со стороны Лукашенко и президента России Владимира Путина. При этом что имелось в виду под упомянутыми «угрозами», представитель дипломатии ЕС не уточнил.

Теги:
Из этой рубрики
Хаменеи: Израиль будет наказан нашими храбрецами
Мир

Хаменеи: Израиль будет наказан нашими храбрецами

2024/04/02, 16:14
Нетаньяху признал удар по группе "невинных людей" в Газе
Мир

Нетаньяху признал удар по группе «невинных людей» в Газе

2024/04/02, 16:08
Путин рассказал, кому можно жить в России
Мир

Путин рассказал, кому можно жить в России

2024/04/02, 15:57
В ЕС отреагировали на слова Лукашенко о подготовке к войне
Мир

В ЕС отреагировали на слова Лукашенко о подготовке к войне

2024/04/02, 15:50
Путин сделал новое заявление по теракту в "Крокусе"
Мир

Путин сделал новое заявление по теракту в «Крокусе»

2024/04/02, 15:27
Подросток открыл стрельбу в финской школе, есть погибший и раненые
Мир

Подросток открыл стрельбу в финской школе, есть погибший и раненые

2024/04/02, 15:14
Иранский «удар возмездия». Под прицелом Азербайджан?
Мир

Иранский «удар возмездия». Под прицелом Азербайджан?

2024/04/02, 15:12
Нарышкин: Информация США о возможности теракта была "слишком общей"
Мир

Нарышкин: Информация США о возможности теракта была «слишком общей»

2024/04/02, 14:27
Путин открыл новый фронт в российско-украинской войне
Мир

Путин открыл новый фронт в российско-украинской войне

2024/04/02, 14:10