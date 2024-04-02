В ЕС отреагировали на слова Лукашенко о подготовке к войне

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Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС «представляет угрозу» для президента Беларуси Александра Лукашенко, поскольку он «презирает демократию». Соответствующее заявление Стано сделал на брифинге, комментируя слова главы белорусского государства о подготовке страны к войне, его слова приводит ТАСС.

«Никто не должен бояться ЕС, только те, кто подрывает международные нормы и демократию, люди, как Лукашенко», — подчеркнул Стано, заявив, что ЕС является «угрозой» только для тех, кто «презирает демократию».

Кроме того, он отметил, что страны Евросоюза рассматривают президента Беларуси не в качестве главы государства, а как «правителя, укравшего выборы».

Стано добавил, что в Евросоюзе «работают» над тем, чтобы противостоять «угрозам» со стороны Лукашенко и президента России Владимира Путина. При этом что имелось в виду под упомянутыми «угрозами», представитель дипломатии ЕС не уточнил.