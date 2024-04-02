Путин сделал новое заявление по теракту в «Крокусе»

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Важно установить все звенья цепочки теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» и конечных бенефициаров нападения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает ТАСС.

Он рассказал, что в настоящее время идет расследование теракта.

Россия безусловно доберется до заказчиков, в преступной среди нет надежной агентуры, и за деньги они сделают все, считает Путин.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал он, обращаясь к участникам заседания.

Путин добавил, что правоохранительные органы «безусловно» доберутся до них.