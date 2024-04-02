Названо число граждан, обеспеченных постоянной работой на освобожденных территориях

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Из переселившихся на освобожденные территории Азербайджана 1500 человек обеспечены постоянной работой.

Об этом в прямом эфире DOST TV сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает АПА.

Министр также отметил, что одна из проблем, с которой сталкиваются вернувшиеся граждане, заключается в том, что большинство из них не квалифицированны: «3000 человек из этой категории будут привлечены к профессиональному обучению. В целом, мы планируем охватить этой программой около 12 тыс человек».