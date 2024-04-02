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Названо число граждан, обеспеченных постоянной работой на освобожденных территориях

Названо число граждан, обеспеченных постоянной работой на освобожденных территориях

Из переселившихся на освобожденные территории Азербайджана 1500 человек обеспечены постоянной работой.

Об этом в прямом эфире DOST TV сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает АПА.

Министр также отметил, что одна из проблем, с которой сталкиваются вернувшиеся граждане, заключается в том, что большинство из них не квалифицированны: «3000 человек из этой категории будут привлечены к профессиональному обучению. В целом, мы планируем охватить этой программой около 12 тыс человек».

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