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Главное Политика

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета Администрации президента Турции (фото)

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета Администрации президента Турции (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халюком Гёргюном.

В состав делегации входят генеральный директор компании ASELSAN Ахмет Акйол, генеральный директор компании ASFAT Бехчет Караташ, генеральный директор компании HAVELSAN Мехмет Акиф Наджар, генеральный директор компании «Машиностроительная и химическая промышленность» Ильхами Келеш, президент компании REPKON Grup Ибрагим Кюлекчи, генеральный директор компании ROKETSAN Мурат Икинджи, генеральный директор компании «Оборонные технологии и инжиниринг» Озгюр Гюлерюз, генеральный директор компании «Турецкая аэрокосмическая промышленность – TUSAŞ» Темел Котил.

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