Лукашенко объявил о подготовке Беларуси к войне

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира – готовься к войне» – не я это придумал. Это очень правильно сказано», – сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, его цитирует госагентство БелТА.

По словам белорусского президента, в республике ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.