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Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

Нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. Эта БПЛА является разработкой украинской компании «Ukrjet».

Об этом заявили российские СМИ.

Отмечается, что UJ-22 Airborne находится на вооружении ВСУ с 2020 года.

Согласно информации росСМИ, дрон переносит не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев составляет 4,6 метра, а дальность полета – до 800 км.

Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

В то же время следует отметить, что расстояние от границы Украины до Елабуги, где раздались взрывы, по трассе составляет 1593 км, а по прямой – 1237 км.

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