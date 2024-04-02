В Лянкяране мужчина обокрал свою тетю, отказавшуюся дать ему денег в долг (фото)

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В Лянкяране задержан мужчина, укравший крупную сумму денег из дома своей тети.

Жительница района сообщила в полицию о краже из ее дома 27,5 тысяч манатов, сообщает Qafqazinfo.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Юсиф Гулиев, племянник женщины. Похищенные деньги были обнаружены у Ю.Гулиева и взяты в качестве вещественного доказательства.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный приехал в район незадолго до ограбления и попросил у тети денег в долг. Его тетя отказала ему в этой просьбе. Позже Ю.Гулиев воспользовался тем, что тети не было дома, и украл деньги.

По факту проводится расследование.