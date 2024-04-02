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Оппозиция Турции не намерена добиваться досрочных всеобщих выборов

Оппозиция Турции не намерена добиваться досрочных всеобщих выборов

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель заявил, что не будет добиваться проведения в Турции досрочных всеобщих выборов после победы партии на муниципальных выборах, которые состоялись 31 марта.

«Решение о проведении досрочных выборов, если оно будет, вновь примет народ. Я не призываю проводить досрочные выборы», – сказал политик в интервью газете Sözcü.

По его словам, старейшей в Турции политической партии на выборах 31 марта «удалось создать союз с электоратом у избирательной урны».

«Избиратели думали о себе и своей стране. Когда государство и нация конкурируют, всегда побеждает нация», – отметил Озель.

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