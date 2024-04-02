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В Госдепе объяснили, почему не пригласили Баку на переговоры Армения-США

В Госдепе объяснили, почему не пригласили Баку на переговоры Армения-США

Встреча будет посвящена реформам в Армении, ее демократии и экономике. Мирный процесс между Ереваном и Баку не будет обсуждаться на этой встрече.

Об этом спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил на брифинге, отвечая на вопрос, была ли приглашена азербайджанская сторона на предстоящие переговоры в Брюсселе.

«Эта встреча, помните, посвящена реформам в Армении, ее демократии, экономике и жизнестойкости. Мирный процесс не является предметом обсуждения на этой встрече. Это – встреча между США, ЕС и Арменией для обсуждения диверсификации экономики, гуманитарной помощи, поддержки беженцев и поддержки политических реформ в Армении в таких сферах, как демократия и верховенство закона. Это совещание не имеет региональной направленности», – отметил Миллер.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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