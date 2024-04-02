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Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян

Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что выдвижение против нее обвинений со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) является «созданием для украинских спецслужб алиби на случай покушения».

«Мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут… Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей – то вроде симпатичнее», – заявила пропагандистка.

Ранее стало известно, что СБУ заочно предъявила ей обвинение по четырем статьям украинского УК: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность Украины», «Пропаганда войны» и «Оправдание агрессии РФ против Украины».

Также украинская спецслужба заявила, что российская пропагандистка «призывала к массовому убийству украинских детей».

Российский аналитик Анатолий Несмиян считает, теперь Симоньян точно не приходится ожидать покушения со стороны СБУ.

«Ее постараются живой и невредимой вывести на процесс (если, конечно, сумеют как-то изловить), поэтому опасаться за свою жизнь в этот промежуток времени ей точно не приходится. До суда и приговора СБУ должна будет с нее пылинки сдувать», – отметил он.

Однако проблема для жизни Симоньян может возникнуть с другой стороны: теперь на нее могут совершить покушение российские структуры, которым было бы выгодно обвинить в этом СБУ.

Таким образом, российская сторона получит возможность обвинить Украину, называя ее заказчиком.

«Так что теперь достаточно интересный вопрос: оглядываться ли теперь Симоньян по сторонам и главное – в какую сторону?» – отметил российский эксперт.

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