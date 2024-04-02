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Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)

Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)

В соответствии с планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, проведены тактико-специальные учения на тему «Ведение боевых операций в условиях суровых морозов».

На тактико-специальных учениях, проведенных в целях совершенствования навыков выполнения боевых задач в условиях суровых морозов и навыков выживания, спецназовцы выполнили различные действия.

В ходе тактических действий спецназовцы, уточнив задачи на карте, выполнили задачу по штурму позиций, проникнув в тыл условного противника под покровом ночи.

Личный состав отработал действия по скалалазанию и спуску с гор на троссах, а также эвакуации раненых со скал в экстремальных условиях.
Подразделения специального назначения выполнили задачи по внезапному столкновению с противником в труднопроходимой местности в глубине противника, в заснеженной и лесистой местности, и отдалению от врага.

В ходе тактико-специальных учений были отработаны действия по выполнению поиска, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации пострадавших от схода лавин и пропавших без вести в заснеженных районах.

На учениях, проведенных в целях совершенствования навыков личного состава по ходьбе на лыжах и стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии в снежно-морозную погоду, были достигнуты все поставленные цели.

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